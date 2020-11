Dimanche soir, le Milan de Zlatan se déplace sur la pelouse de Naples en clôture de la 8e journée de Serie A. Une affiche qui promet d’être explosive.

Imaginez deux équipes en surconfiance au football ultra offensif, la renaissance d’une légende du ballon rond et un entraîneur au tempérament volcanique. Le tout à la sauce 100% Italia. Et bien, vous obtenez l’affiche alléchante entre l’AC Milan et le Napoli, prévue dimanche pour la clôture de la 8e journée de Serie A. Leader du championnat avec trois unités d’avance sur le dauphin Sassuolo, l’équipe de Zlatan Ibrahimović semble avoir retrouvé sa gloire d’antan. Portés par leur star suédoise, les Rossoneri n’ont pas encore connu la défaite en Série A. Et cela a failli être le même constat sur la scène européenne. Seul le LOSC et un Yusuf Yacizi en état de grâce en Ligue Europa ont réussi à briser la monstrueuse série d’invincibilité du club lombard après 24 matches sans défaite toutes compétitions confondues. Tenus en échec à la maison par l’Hellas Vérone lors de la dernière journée (2-2), les hommes de Stefano Piolo auront à cœur de revenir de leur périple napolitain avec trois points dans l’escarcelle.

Une formation napolitaine dangereuse

Mais leurs hôtes ne sont pas de cet avis. Troisième au classement, le Napoli réalise également un gros début de saison. Les coéquipiers de Dries Mertens restent sur un succès important acquis à Bologne juste avant la trêve internationale (1-0). Leur coach, l’impétueux Gennaro Gattuso, compte bien surfer sur cette confiance et attend de pied ferme son club de cœur, pour qui il a joué treize ans. Les Milanais sont prévenus, Naples ne leur fera pas de cadeaux. Réputés pour être une équipe joueuse et très offensive, le Napoli va rester fidèle à ses principes de jeu ce dimanche. Très proches l’une de l’autre, les deux formations pourraient se neutraliser dans un match spectaculaire où les joueurs de vitesse feront sûrement des différences.

Voici les compositions probables des équipes :

Naples : Ospina – Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui – Fabian Ruiz, Demme – Lozano, Mertens, Insigne – Osimhen

Milan AC : Donnarumma – Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez – Bennacer, Kessie – Saelemaekers, Calhanoglou, Leao – Ibrahimovic