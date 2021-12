Depuis désormais plusieurs saisons, la Juventus Turin a perdu son éclat d’antan. La fin d’une ère pour un club historique en Italie comme en Europe que Gianluigi Buffon assimile à l’arrivée de Cristiano Ronaldo.

Débarqué avec la stature d’une star capable de faire passer un cap à la Juventus Turin lors de son arrivée pour 100 millions d’euros, Cristiano Ronaldo n’a jamais réussi à porter une équipe turinoise en perdition. Pourtant si forte avant son arrivée, la Vieille Dame n’est désormais plus qu’une simple écurie du championnat. Elle ne fait plus peur à personne. Une véritable descente aux enfers que Gianluigi Buffon assimile à ce jour fatidique, à l’arrivée de Cristiano Ronaldo. Le Portugais aurait entamé la chute de la Juventus Turin.

« La Juventus aurait pu remporter la Ligue des Champions lors de l’arrivée de Cristiano Ronaldo, juste l’année durant laquelle j’étais à Paris et mais je ne peux pas expliquer ce qui est arrivé par la suite. Je suis revenu et nous avons vécu deux saisons ensemble, en travaillant très bien mais je pense que la Juventus avait perdu son ADN d’équipe. Il n’y avait plus de collectif. En 2017, nous avons atteint la finale parce que nous avions une équipe avec beaucoup d’expérience, mais surtout il y avait de la compétition dans le groupe et nous étions très forts et unis. Ce n’était plus le cas à mon retour« , a déclaré Gianluigi Buffon dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport.