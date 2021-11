A nouveau défait sur sa pelouse par l’Atalanta (0-1) cet après-midi, la Juventus pointe à une inquiétante 8ème place en championnat. En conférence de presse après la rencontre, Massimiliano Allegri, l’entraineur de la Vieille Dame, est apparu fataliste mais réaliste sur la situation du club.

« Quand on dit que la Juve doit gagner le championnat, il y a une erreur de jugement. Cette équipe peut se battre pour les quatre premières places, même si pour l’instant nous sommes derrière. Je pense qu’il faut être réaliste: si nous sommes si loin au classement, cela signifie qu’à l’heure actuelle, nous tous, y compris l’entraîneur, avons cette valeur. Nous devons nous débarrasser de toute la pression et travailler calmement. Nous sommes la Juventus et nous devons viser le maximum, mais en ce moment nous devons être réalistes et tout remettre à zéro« , a déclaré le technicien italien.