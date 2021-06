Sergio Ramos, 35 ans, n’a pas trouvé un accord avec le Real Madrid. Il ne restera pas dans la capitale espagnol après 16 ans de bons et loyaux services. Le défenseur intéresse déjà plusieurs clubs européens dont le PSG. Une arrivée potentielle improbable pour Fabio Capello.

Une page se tourne. Sergio Ramos ne sera plus un joueur du Real Madrid le 30 juin prochain. A 35 ans, le défenseur central n’a pas trouvé d’accord avec la Maison Blanche pour une prolongation de contrat. Après 16 saisons dans la capitale espagnol, Sergio Ramos s’en va. Il a annoncé sa décision dans un conférence de presse émouvante hier dans la journée. Une annonce tonitruante qui attise l’intérêt de nombreux clubs à travers l’Europe. Le feux des projecteurs sont désormais braqués sur lui. Le FC Séville, Manchester United, le PSG et Manchester City sont sur le coup. Néanmoins, selon le technicien italien Fabio Capello, Sergio Ramos n’ira pas au PSG mais plutôt dans un des deux clubs de Manchester : « Je ne pense pas qu’il ira au PSG. Je pense plus à la Premier League pour lui. »