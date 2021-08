Pierre Maturana, consultant pour L’Equipe, veut calmer les supporters du PSG sur l’avenir de Kylian Mbappé.

« Il ne faut pas confondre le fait que Ramos arrive et puisse motiver Mbappé à rester un an de plus ou plus s’il veut prolonger et le fait qu’il puisse l’influencer. Déjà, il y a une partie de communication dans la réponse de Sergio Ramos. Je pense que Mbappé va réfléchir et décider tout seul. Il sait ce qu’il va faire. Il y a d’autres personnes qui l’influencent mais je ne pense pas que ce soit les joueurs qui arrivent qui vont l’influencer. Si demain un gros club l’appelle et lui dit qu’ils veulent faire une grosse écurie avec lui en tête de gondole… », a indiqué le consultant de L’Equipe.