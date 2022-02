Triste nouvelle pour le PSG à quelques jours du choc de Ligue des champions.

De nouveau touché au mollet, Sergio Ramos (35 ans, 5 matchs et 1 but toutes compétitions cette saison) ne devrait pas être remis à temps pour le huitième de finale aller de Ligue des champions face au Real Madrid, le 15 février prochain au Parc des Princes. Ce jeudi, RMC annonce que les proches du défenseur espagnol sont pessimistes concernant un retour à 100% pour ce grand rendez-vous. Un véritable coup dur pour l’ancien capitaine des Merengues, qui « continue de donner son maximum pour pouvoir être de retour le plus tôt possible, et dans le meilleur état possible ».

Sauf retournement de situation de dernière minute, Mauricio Pochettino alignera donc la doublette Marquinhos-Kimpembe face à Karim Benzema et ses coéquipiers madrilènes.