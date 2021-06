En fin de contrat le 30 juin prochain avec le Real Madrid, Sergio Ramos aurait trouvé un accord avec le Paris Saint-Germain pour une arrivée dans la capitale dans quelques semaines.

Selon les renseignements publiés par le site « TodoFichajes », le PSG est tombé d’accord avec le défenseur du Real Madrid pour une arrivée dès le mois de juillet. Ramos serait intéressé par le projet actuel du PSG qu’il estimerait aussi plus solide que celui de Manchester United ou encore Chelsea. En négociation avec les Merengues, il ne devrait pas prolonger son bail avec le club espagnol et va donc faire ses valises dans quelques semaines. Agé de 35 ans, Il a participé à 671 matchs, toutes compétitions confondues, et marqué 101 buts. Son arrivée viendrait apporter encore un peu plus d’expériences au club, qui a pour ambition de remporter la Ligue des champions depuis de nombreuses années. Affaire à suivre…