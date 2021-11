Pour Geoffroy Garétier, le retour de Sergio Ramos avec le PSG pourrait être une bonne nouvelle pour l’équipe de Mauricio Pochettino.

« Le PSG a besoin de lui de manière folle. Juste une chose importante, il va apporter beaucoup dans le leadership, l’énergie et l’exigence dans le vestiaire et hors-vestiaire. Il ne faut pas oublier qu’à la grande époque du Real Madrid, à chaque fois qu’ils perdaient en Ligue des champions c’est quand Ramos était absent. Il apportait une aura », a indiqué Geoffroy Garétier dans l’émission de Canal Plus.

Et d’ajouter : « C’est quand même un joueur qui a marqué 127 buts en carrière, pour un défenseur central c’est juste inimaginable. Rappelez-vous le but de l’égalisation contre l’Atlético en 2014 (finale de Ligue des champions) qui permet au Real d’aller en prolongations et de gagner la Décima (4-1, score final). Donc, c’est un joueur qui sera fondamental s’il revient à son niveau. »