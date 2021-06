Le PSG est en pole pour Sergio Ramos 🇪🇸 ! L'une des offres entre ses mains est du PSG. Les deux autres sont de City et United.



L'offre du PSG est supérieure économiquement, le club pourrait lui proposer 2 ans de contrat. De plus, Paris est une villes qui l'attire. 🔴🔵



(AS) ☁️