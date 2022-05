L’avenir du défenseur napolitain Kalidou Koulibaly semble s’éloigner de l’Italie et plusieurs candidats sont à l’affut pour s’offrir ses services cet été, dont Manchester City, le FC Barcelone et le PSG.

Nous ne sommes plus qu’à quelques semaines de l’ouverture du mercato estival et les pistes s’accumulent autour du PSG. Cette fois, c’est le nom du défenseur sénégalais Kalidou Koulibaly (58 sélections) qui est une nouvelle fois rattaché au club de la capitale. En effet, les Parisiens cherchent à solidifier leur secteur défensif qui leur a encore fait défaut cette année, et se penchent sur la piste, de longue date, du défenseur napolitain. Ce dernier est encore sous contrat jusqu’en 2023 à Naples, et devrait être vendu cet été si le club et le joueur ne trouvent pas d’accord de prolongation. Les négociations se poursuivent entre les deux partis et Naples espère prolonger son joueur. Mais après avoir passé 8 ans sous les couleurs bleues, le Sénégalais a des envies d’ailleurs et n’est pas satisfait de la nouvelle offre, qui comprend notamment un salaire à la baisse.

Si les négociations n’aboutissent pas à un accord, le défenseur de 30 ans devrait donc logiquement quitter la Campanie cet été afin de ne pas partir gratuitement l’été 2023. Et Koulibaly n’aura pas de mal à trouver un nouveau point de chute puisque les prétendants ne manquent pas. Nous avions évoqué l’intérêt du PSG, mais il n’est pas le seul club à convoiter le joueur. Le media italien d’Il Mattino rapporte également les sollicitations de Manchester City et du FC Barcelone. La concurrence sera donc rude pour s’attacher les services de Kalidou Koulibaly, et si le PSG est fortement convaincu de son intérêt pour le joueur, il devra débourser 45 millions d’euros, qui serait le prix fixé par les dirigeants napolitains pour s’octroyer le Sénégalais cet été.