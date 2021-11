Ronald Koeman parti, c’est finalement Sergi Barjuan qui assure l’intérim au Barça. Et ce dernier a tenu à rassurer un de ses joueurs.

Présent devant la presse ce lundi soir, avant le déplacement en Ukraine face au Dynamo Kiev ce mardi soir en Ligue des champions, Sergi Barjuan s’est exprimé sur sa relation avec l’international brésilien Philippe Coutinho. « J’ai parlé à tout le monde et j’ai aussi parlé à Coutinho. Je lui ai dit que j’avais aussi été sifflé au Camp Nou. La seule façon d’être fort est d’être soi-même et c’est ce que je lui ai demandé. Plus vous avez de difficultés et plus vous voulez jouer votre rôle seul, plus c’est compliqué. S’il a plus d’aide, ce sera important. Nous espérons redécouvrir le Coutinho de Liverpool, » a-t-il déclaré avant le déplacement en Ukraine. Victtoire impérative pour les Catalans ce soir.