Le Real Madrid a arraché le nul sur le terrain du Borussia Mönchengladbach (2-2) pour le compte de la 2ème journée de la Ligue des Champions. L’entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane, ne doute pas un instant que son club sera bien au rendez-vous des 8es de finale de la compétition.

“Nous allons tout faire pour nous qualifier, comme toujours. Nous jouons pour gagner tous les matchs. Mais je regarde le contenu et il a été très bon. Je suis tranquille parce que je sais que mon équipe saura faire face. Il n’y a pas de matchs faciles en ce moment. Nous continuons à travailler. Et je le dis, en jouant comme ça, nous nous qualifierons. Nous allons faire de belles choses”, a indiqué Zidane à la fin de la rencontre.

Ça a été compliqué Zidane, après le match contre le Borussia Mönchengladbach

Avant de poursuivre : “Il faut être fier de notre match. Au final, ce n’est pas facile, ils marquent les premiers et mettent le deuxième en contre-attaque. C’est une équipe qui n’attendait que ça: rester derrière et jouer en contre. On contrôlait assez bien le match, mais sur une occasion, on perd le ballon… Ça a été compliqué mais on est revenu dans le match. Et en deuxième période, même en étant mené 2-0, on a continué à croire dans notre plan de jeu et le contenu a été très bon. Je suis tranquille car en voyant mon équipe jouer ainsi, nous allons gagner des matchs.”