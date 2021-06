Annoncé depuis quelques jours du coté de Marseille, le Brésilien Gerson (24 ans) est plus que jamais proche de la France. Son père donne même plus de détails sur l’avenir de son fils.

Comme le rapporte « ESPN Brésil » ce matin, le père du joueur et milieu brésilien Gerson a confirmé que les négociations avancent bien entre le clan du joueur et le club de Ligue 1. Il a même annoncé « il ne reste plus que quelques ajustements » au micro du média auriverde. Malgré son prix, environ 20 à 25 millions d’euros paraît élevé et l’OM est toujours sur deux dossiers, à savoir Mattéo Guendouzi (Arsenal) et de Thiago Almada (Velez Sarsfield). Affaire à suivre…