Toujours sous contrat avec Manchester United jusqu’en 2022, Paul Pogba se rapproche du Paris Saint-Germain. Malgré tout, il va falloir sortir le chèque et offrir au minimum 50 millions d’euros.

Journaliste italien Fabrizio Romano suit de près ce dossier et donne quelques détails en plus. Il ne ferme pas la porte à un départ de Pogba mais prévient tout de même le Paris Saint-Germain. « Manchester United n’acceptera pas un transfert pour 40-45 millions d’euros. Si le PSG fait une offre importante, alors il aura une chance de le recruter. Mais United croit aussi avoir une chance de convaincre Pogba de signer une prolongation. Pour le moment, c’est calme autour de Pogba, » a commenté le journaliste dans The United Stand. Affaire à suivre…