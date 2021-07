William Saliba va devenir un joueur de l’Olympique de Marseille. Après Luan Peres et Leonardo Balerdi, c’est l’ancien stéphanois qui va renforcer l’effectif olympien.

Adjoint de Claude Puel à l’AS Saint-Etienne, Jacky Bonnevay pense que l’OM a réalisé une superbe opération avec la signature de l’ancien défenseur central de l’AS Saint-Etienne ainsi que des Gunners d’Arsenal. « Il a encore des choses à apprendre même s’il a déjà un très bon niveau. Il pourra être un très grand défenseur, mais on peut parfois encore se poser des questions pour savoir s’il sera parmi le haut de gamme. Je lui vois effectuer de bons matches, mais je sais qu’il peut encore faire beaucoup mieux encore. 4 clubs en 4 ans, cela peut être déstabilisant, on est en plus dans des discussions de contrat. Il faut donc qu’il ait gardé en tête le nécessité de se développer encore. Je suis déçu qu’on ne lui ait pas laissé plus de temps à Arsenal à cause d’un quiproquo. Il a été acheté par le club anglais mais est resté une année de plus chez nous. Son problème est qu’il a été recruté par Unai Emery et quand il est allé en Angleterre, c’était Mikel Arteta qui avait pris l’équipe et ne l’a pas pris en considération. Il n’était pas prévu. Cela l’a empêché d’enchainer positivement à Arsenal et Arteta n’a pas eu le temps de voir le réel potentiel du joueur. » A-t-il confié dans les colonnes de la « Provence. »