Dans une interview accordée à l’Équipe, Karim Benzema, attaquant du Real Madrid, donne la recette pour battre le Paris Saint-Germain. Pour l’international français, il faut priver Marco Verratti de ballon pour déboussoler le club de la capitale.

Le 9 mars dernier, le Real Madrid, grâce à bin triplé de Karim Benzema, a renversé le Paris Saint-Germain, en huitième de finale de la Ligue des Champions. Après une défaite, 1-0, lors du match aller, les madrilènes se sont imposés, 3-1, au retour pour se qualifier en quart de finale. Véritable héros de la double confrontation, l’attaquant de la Maison Blanche, donne la recette pour battre le club de la capitale.

« Quand tu les presses, que tu leur mets de la densité, que tu ne les laisses pas sortir, c’est bon. Leur stratégie, c’est Verratti, il fait tout le jeu. Si tu le presses bien, ils passent à une autre stratégie et ce n’est pas pareil. Paredes à côté de lui ne sera plus le même. Marquinhos et Kimpembe qui veulent jouer sur Verratti ne seront plus les mêmes non plus. Donc le secret contre le PSG, c’est de les presser. Les matchs qu’ils ont perdus en Ligue 1, ce sont ceux où ils se sont fait presser dans tous les sens, poursuit-il. Et puis quand on a marqué, ils se sont dit qu’ils avaient perdu le match, alors qu’il n’y avait que 1-1… Ça leur arrive souvent ça, ils lâchent mentalement », explique l’international français dans les colonnes de l’équipe.

Depuis plusieurs mois maintenant, Karim Benzema est au sommet de sa carrière. Depuis le début de la saison, il a marqué 34 buts et délivré 13 passes décisives en 35 matchs toutes compétitions confondues. Son équipe, le Real Madrid, sera opposé à Chelsea, champion d’Europe en titre, en quart de finale de la Ligue des Champions.