Véritable héros de la soirée, Karim Benzema est sur un nuage suite à son triplé et la victoire 3 buts à 1 du Real Madrid face au PSG en huitième de finale de Ligue des Champions. Au micro de Movistar+, l’attaquant madrilène a livré son sentiment d’après match.

« Une célébration particulière ? On avait besoin des supporters, de les voir comme ça, la victoire, elle est pour eux. Le PSG, c’est une belle équipe, mais on méritait de gagner. Nous avions perdu à l’aller, nous perdions à la pause au retour… C’était très dur. Mais c’est un match de Ligue des Champions ! On a renversé la situation pour une question de force mentale. L’erreur de Donnarumma ? Non, ce n’est pas une erreur, c’est la pression de l’ensemble du Real ! Avec cette pression, nous pouvons battre n’importe quoi. Chaque match est une finale pour nous et nous avons vu que le Real est encore vivant », a déclaré l’homme aux 309 buts à Madrid.