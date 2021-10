Nice reçoit Marseille ce mercredi à 21h dans un match à rejouer de la troisième journée de Ligue 1. La rencontre se jouera à huis clos au stade de l’Aube, à Troyes, et elle est à suivre sur Amazon Prime Vidéo.

Retrouvailles entre l’OGC Nice et l’OM demain soir. Le 22 août dernier, pour le compte de la troisième journée de Ligue 1, les deux équipes s’étaient quittées à la 75ème minute suite à l’envahissement de terrain des supporters niçois. Les Aiglons menaient alors 1-0 et se dirigeaient vers un nouveau succès en championnat mais la rencontre a été interrompue.

Marseillais et Niçois se retrouvent donc deux mois plus tard pour rejouer cette rencontre qui n’aura pas lieu à l’Allianz Riviera mais au stade de l’Aube. S’il n’y aura pas d’ambiance en tribunes car la rencontre se jouera à huis clos, il y aura de l’enjeu sur le terrain. En effet, malgré leur match en retard Nice et Marseille sont aux avants poste de la Ligue 1. Les Aiglons qui ont renversé Lyon ce dimanche (3-2) sont sur le podium, troisième avec 19 points. Ils sont talonnés par des Olympiens qui ont concédé le nul dans le Classico ce dimanche (0-0), quatrième avec 18 points.

Delort et Lirola absents

Particularité de cette rencontre, les joueurs qui n’étaient pas qualifiés pour disputer le match du 22 août ne peuvent pas disputer la rencontre de demain soir. Par conséquent, Andy Delort, buteur ce week-end et titulaire indiscutable depuis son arrivée, est absent. Du côté Marseillais, Pol Lirola, élément indispensable du système de Sampaoli, et Amine Harit ne sont pas qualifiés.

Compositions probables :

OGC Nice : Benitez – Atal, Todibo, Dante, Bard – Boudaoui, Rosario, Lemina, Kamara – Dolberg, Gouiri

OM : Lopez – Saliba, Balerdi, Peres – Rongier, Gueye, Guendouzi, Gerson – Ünder, Milik, Dieng