Malgré une nouvelle journée décevante et une troisième place au classement de la Serie A, l’Inter est toujours le favori des bookmakers dans la course au titre. Jusqu’à quand ?

Défaites contre le Milan et Sassuolo, matchs nuls contre Naples, le Genoa et le Torino, une seule victoire sur les six dernières journées et seulement huit buts marqués sur les six derniers matchs : le dernier bilan de l’Inter en Serie A laisse clairement à désirer. Pourtant, les hommes de Simone Inzaghi sont toujours larges favoris des bookmakers en ce qui concerne le titre de champion d’Italie, à une cote défiant toute concurrence. En utilisant le bonus de bienvenue du site Unibet, le meilleur pour parier selon le classement officiel Sospronostics, seuls 300€ de gains seront à votre portée pour un sacre des Nerazzurri, contre 675€ pour celui du Napoli ou 450€ pour celui du rival milanais. Une différence énorme de statuts donc entre les trois clubs, pourtant pas si loin que cela les uns des autres au classement. Et ce ne sont pas les dernières prestations de Lautaro et compagnie qui devraient légitimer ces attentes démesurées en faveur de l’Inter.

Contrairement à la mauvaise série que connaissent les Intéristes, la concurrence est en effet en forme à l’image du Napoli. Deuxième du classement après son succès précieux face à l’Hellas Vérone le week-end dernier, Naples n’a perdu qu’une fois en Serie A depuis 10 rencontres et n’a d’ailleurs désormais que le championnat à viser d’ici la fin de la saison. Éliminés de la Ligue Europa par le FC Barcelone et de la Coppa Italia par la Fiorentina, Spalletti et ses protégés n’ont en effet plus que la Serie A sur laquelle se focaliser, expliquant sans doute leur abnégation à ne rien lâcher journée après journée. Un état d’esprit et un contexte également partagés par le Milan de Stefano Pioli, lui aussi sur une belle phase en championnat avec 7 rencontres sans revers, et une position de leader au classement. Dans ces conditions, difficile donc d’être d’accord avec les bookmakers et de signer les yeux fermés pour un deuxième titre d’affilée pour les pensionnaires de Giuseppe Meazza. Cette Serie A s’annonce vraiment tendue jusqu’au bout, l’Inter a intérêt à ne pas faiblir. Malgré ce que peuvent annoncer les bookmakers.