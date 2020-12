Match nul 2-2 ce soir entre Augsbourg et Schalke 04 dans cette 11e journée de la Bundesliga. Les visiteurs ne gagnent toujours pas et restent derniers du championnat.

le club de Gelsenkirchen s’est d’abord retrouvé dos au mur sur un but de Suat Serdar (32e csc). Mais les coéquipiers de Benjamin Stambouli se sont ressaisis au retour des vestiaires par Benito Raman (52e) et Nassim Boujellab (62es), aidés par l’expulsion de Florian Niederlechner (53e). Alors qu’ils s’acheminaient vers leur premier succès de la saison, les joueurs de Manuel Baum ont craqué sur un but de Marco Richter (93e).

Avec quatre points, Schalke 04 ne quitte pas la dernière place et ne cesse de s’enfoncer. Sans victoire lors des cinq dernières journées, Augsburg est dixième avec un bilan de treize unités.