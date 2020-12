A peine quatre mois après son apparition, la chaîne Téléfoot va mettre la clé sous la porte à cause du refus du groupe Mediapro à payer les traites mensuelles pour les droits TV. Face à ce naufrage économique, les acteurs de Ligue 1 et de Ligue 2 n’ont pas tardé à réagir en masse. C’est notamment le cas de l’ancien président du TFC, Olivier Sadran, qui a fracassé les instances du football français.

Un véritable séisme. Suite à l’annonce de l’arrêt de la chaîne Téléfoot vendredi, censée diffuser la Ligue 1 pour les quatre prochaines années, les réactions de la part des acteurs du monde du football français ne cessent de pleuvoir. A l’occasion d’un entretien pour La Dépêche du Midi, l’ancien président de Toulouse, Olivier Sadran, a expliqué qu’il n’était pas étonné de ce fiasco. « Ce n’est pas une surprise pour moi. C’est le final d’un feu d’artifice entamé il y a quelques années après le départ de la Ligue de Frédéric Thiriez, et qui avait pour objectif d’affaiblir la Ligue au profit d’autres instances comme la Fédération. Au moment de cet appel d’offres, j’ai fait partie de ceux qui ont dit qu’il était inconcevable de ne pas avoir de garanties. Mais on n’était pas audibles, car tout le monde ne voyait que les millions. »

L’homme d’affaires en a ensuite remis une seconde couche, taclant sévèrement la Ligue Professionnelle de Football : « Il est encore plus inconcevable que des sommes pharaoniques aient été touchées à la fois par des conseils et des salariés de la Ligue, alors même que cet argent n’était pas sécurisé. J’espère deux choses pour le football français : que l’affaiblissement de la Ligue au profit d’autres est fini, qu’elle redeviendra maîtresse de son avenir, et que l’argent qui a été touché sur cet appel d’offres par des gens qui ne le méritent pas, puisque ce deal a été un échec total, soit restitué ».