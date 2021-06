L’Atletico Madrid a accordé un bon de sortie à Saul Niguez, qui a déploré la dégradation de son statut cette saison. Les plus grands clubs du monde sont sur le coup !

Le numéro 8 espagnol des Colchoneros est très convoité. Le PSG et Chelsea sont dernièrement entrés en scène, alors que le Bayern Munich et Manchester United s’étaient déjà renseignés. Saul Niguez est un milieu de terrain complet et polyvalent. Il peut occuper plusieurs positions. Son agent, Jonathan Barnett, connaît bien le marché britannique et pourrait l’aider à rejoindre la Premier League. Mais Mauricio Pocchetino apprécie énormément son profil et pourrait faire le forcing pour l’enrôler au PSG.

Sa clause libératoire de 150 millions d’euros est hors marché, mais le montant de son transfert pourrait être très conséquent. Seule certitude selon Fabrizio Romano, l’Atlético Madrid est prêt à le laisser partir.

L’équipe entraînée par Mauricio Pocchetino a besoin de renforcer le milieu de terrain pour la saison prochaine. Et l’un des joueurs qu’ils vont essayer de signer selon Sky Sports est Saul. Un joueur qui peut occuper plusieurs positions au milieu de terrain.

Son agent, Jonathan Barnett, connaît bien le marché britannique et pourrait l’aider à rejoindre la Premier League. La presse anglaise évoque une offre de 80 millions d’euros émanant du Bayern Munich, sur laquelle devront s’aligner les autres prétendants !