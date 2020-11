De Zerbi a recruté Lopez cet été. Le jeune joueur a en effet quitté l’Olympique de Marseille pour s’engager avec Sassuolo, en Italie. Roberto De Zerbi a expliqué les raisons de ce transfert dans une interview accordée à Sky Italia.

« Pourquoi on a recruté Maxime Lopez ? Il sait jouer au foot, il a joué plus de 100 matches devant un grand public et avec une grosse pression. Et il est complémentaire de Locatelli. Ce sont deux joueurs de qualité » a-t-il confié.

Maxime Lopez s’était déjà exprimé au sujet de son départ, expliquant que De Zerbi avait eu un rôle majeur dans sa décision. « J’ai parlé avec le coach De Zerbi et au bout de 5min j’avais envie de venir avec lui. C’est un grand coach, un grand tacticien. J’ai entendu que du bien de lui ici en Italie » avait-il notamment déclaré.