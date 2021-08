Barré par la concurrence des superstars du PSG, Pablo Sarabia pourrait arriver en prêt du côté du Milan AC cet été.

Toujours à la recherche d’un milieu offensif pour pallier le départ de l’international turc Hakan Calhanoglu, le Milan AC garderait notamment un œil sur Pablo Sarabia. C’est en tout cas ce qu’affirme La Gazzetta dello Sport dans son édition du jour. Le média italien précise que Sarabia n’entre plus dans les plans de Mauricio Pochettino et que le PSG pourrait accepter de céder son joueur sous forme de prêt. Une piste alléchante pour les Rossoneri qui ne veulent pas débourser plus de 10 millions d’euros sur cette dernière opération de l’été.

La piste Jesus Corona a longtemps été évoquée mais le FC Porto réclame 20 millions d’euros pour laisser filer son Mexicain de 28 ans. Un prêt pourrait alors s’avérer être la solution idéale, même si le Milan AC devra payer les 4 millions d’euros nets par saison de salaire du Parisien. Un aspect de l’opération qui devrait encore être négocié cet été. Affaire à suivre…