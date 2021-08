Recruté au cours du mercato estival du côté de Fribourg par le Stade Rennais, Baptiste Santamaria est un joueur avec de l’ambition. Il vise une convocation en Equipe de France.

Ancien milieu de terrain du Angers SCO, il est de retour en Ligue 1 et ce n’est pas pour faire de la figuration. Passé par le Tours FC en début de carrière, Baptiste Santamaria vise les Bleus. « Rennes était une belle opportunité pour moi car c’est un très grand club, qui va jouer une Coupe d’Europe. L’équipe de France est dans un coin de ma tête, mais cela passera par des performances individuelles et collectives de premier plan. On en reparlera donc à ce moment-là. » A expliqué le joueur de 26 ans lors de sa conférence de presse.