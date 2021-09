Depuis son retour à la Juventus Massimiliano Alegri n’a pas vraiment réussi à faire remonter son équipe. En conférence de presse le coach à un peu ironisé sur la situation de son équipe, tout en constatant que ses joueurs ne sont pas vraiment candidats au titre de Série A.

« Milan, l’Inter et Naples sont les grands favoris du championnat. Nous sommes derrière eux dans le tableau, en fait nous ne devrions même pas regarder le classement et juste penser à notre chemin. Pour l’instant, on a gagné un match important dans la lutte pour le maintien [3-2 contre Spezia]. C’est bon, ça a été subi et avec un peu de chance.

Maintenant, il faut essayer d’atteindre les places européennes», a-t-il expliqué, se moquant du fait que la Juventus avait marché près des places de relégation avant le match contre Spezia. »