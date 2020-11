L’information est tombée. Le PSG se déplacera ce mercredi sur la pelouse du RB Leipzig sans sa pépite Kylian Mbappé dans le cadre de la troisième journée de Ligue des Champions. Le jeune attaquant français ne s’est pas remis de son mauvais coup reçu à la cuisse à Nantes ce week-end. Déjà privé de Neymar, c’est une équipe décimée qui se présente face à l’épouvantail allemand pour un match d’une importance capitale.

En coulisses, les doutes planaient depuis plusieurs jours. La nouvelle est désormais officielle : Kylian Mbappé ne foulera pas la pelouse de la Red Bull Arena ce mercredi soir. Ce week-end, face à Nantes, l’international français était sorti par précaution en raison d’une douleur à la cuisse. L’alerte était donc bel et bien sérieuse. Avec ce forfait de taille, la liste des blessés au sein de l’effectif parisien s’allonge encore un petit peu plus. Mbappé rejoint à l’infirmerie l’autre star du club Neymar ainsi que les importants Marco Verratti, Julian Draxler, Juan Bernat et Mauro Icardi.

Un remake de la saison dernière ?

Thomas Tuchel devra donc composer avec une équipe décimée ce mercredi soir face au redoutable RB Leipzig. Un adversaire bien connu du PSG. Quelques mois à peine en arrière, le club de la capitale triomphait de l’épouvantail allemand (3-0) en demi-finale de Ligue des Champions lors du fameux Final 8. Mais en raison de ces absences de dernière minute, la donne pourrait bien changer ce mercredi.

Les deux équipes ont débuté leur campagne européenne 2020-2021 par une victoire et une défaite. Après un revers d’entrée contre Manchester United (1-2), le PSG reste sur un succès acquis sur le terrain du Basaksehir Istanbul (0-2). Pour Leipzig, la dynamique est inversée. Après avoir battu le club turc en première journée (2-0), les hommes de Julian Nagelsmann ont subi une déferlante de buts face à Manchester United (5-0). Pour conforter sa deuxième place dans cette poule et viser plus haut, le PSG a pour obligation de ramener un bon résultat de ce déplacement en terre allemande aux allures de match piège.

Les compos probables

A l’aube de cette affiche importante, les compositions d’équipe se précisent. Concernant le PSG, Moise Kean, très en vue en ce moment, devrait débuter en pointe. L’interrogation principale se situe autour de la charnière centrale avec la titularisation de Danilo Pereira ou Thilo Kehrer pour jouer aux côtés de Presnel Kimpembe. Le reste du onze de départ resterait du classique.

La composition d’équipe probable du PSG face à Leipzig : Navas – Florenzi, Danilo ou Kehrer, Kimpembe, Kurzawa – Herrera, Marquinhos, Gueye – Di Maria, Kean, Sarabia

Côté Leipzig, les incertitudes sont également en défense. Mukiele, tout juste de retour à l’entraînement, devrait suppléer au forfait de l’important Klostermann. Toujours en défense, le coach Nagelsmann hésiterait également entre Konaté et Halstenberg. Dans les autres secteurs du jeu, Nkunku devrait être de la partie ce mercredi face à son ancien club.

La composition d’équipe probable de Leipzig face au PSG : Gulacsi – Orban, Upamecano, Halstenberg (ou Konaté ou Mukiele) – Henrichs, Sabitzer, Kampl, Angelino – Forsberg, Nkunku – Poulsen