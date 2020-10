Ce soir, l’équipe d’Angleterre s’est facilement imposé (3-0) contre le Pays de Galles en match amical.

Avant de retrouver la Belgique dimanche en match de Ligue des nations, l’Angleterre disputait ce soir un match amical face au Pays de Galles. Une rencontre largement dominée par l’équipe bis mise en place par Gareth Southgate (3-0).

Les Three Lions ont ouvert le score en première mi-temps (22′) par l’intermédiaire de Dominic Calvert-Lewin, qui marche sur l’eau actuellement avec Everton. Au retour des vestiaires, les Anglais ont remis un coup d’accélérateur pour clôturer les débats. À la 53′ minute, c’est le défenseur Conor Coady qui double la mise, puis Danny Ings qui inscrit le dernier but 10 minutes plus tard, d’un superbe retourné.