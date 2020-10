Toujours privée de Cristiano Ronaldo, la Juventus Turin a été tenu en échec par l’Hellas Vérone (1-1) ce dimanche.

Malgré la titularisation de Paulo Dybala, les hommes d’Andrea Pirlo auront manqué de génie ce soir. Face à une équipe de Vérone bien en place, les Bianconeri vont avoir du mal à se créer des occasions concrètes. Ce sont d’ailleurs les visiteurs qui vont ouvrir le score en seconde période par l’intermédiaire d’Andrea Favilli (60′).

Un quart d’heure plus tard, les joueurs de la Juventus Turin vont tout de même revenir au score grâce à un but de Dejan Kulusevski (77′). La Juve concède finalement le match nul (1-1) et reste à trois points du leader, le Milan AC, qui reçoit l’AS Roma demain soir (21h).

