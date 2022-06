Condamné pour fraude, Samuel Eto’o va devoir payer plus de 1,8 millions d’euros d’amende.

D’après les informations du média espagnol Marca, Samuel Eto’o a reconnu avoir fraudé, entre 2006 et 2009, près de 3,9 millions d’euros au Trésor public espagnol et a été condamné à 22 mois de prison. L’ancienne star du FC Barcelone a rejeté la faute sur son ancien représentant, José Maria Mesalles (lui aussi condamné), qu’il considérait comme « un second père » : « Je reconnais les faits et je vais payer, mais qu’on sache que j’étais enfant à l’époque et que j’ai toujours fait ce que mon père me demandait de faire. »

Toutefois, le Camerounais ne fera pas de prison car il n’a pas de casier judiciaire et que la condamnation est inférieure à deux ans. Il devra en revanche s’acquitter de 4 amendes pour un montant total de 1 810 310 euros.