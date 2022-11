Connu pour son franc-parler, Samuel Eto’o n’a pas hésité à tacler Thierry Henry à la gorge.

Dans un documentaire diffusé par Booska-P, Samuel Eto’o a donné son avis bien tranché concernant Thierry Henry, son ancien coéquipier à Barcelone. À sa manière, le président de la Fédération Camerounaise a descendu la carrière du meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France.

« Je pense qu’il n’était pas au niveau de Nicolas Anelka. Thierry Henry était bon, mais j’ai connu des joueurs… Je préférais d’autres joueurs. En tout cas, il n’était pas à mon niveau. La chance ou la malchance que j’ai eue moi, c’est de ne pas jouer en France. Ceux qui ont joué en France avaient +70%. Ce n’est pas parce qu’ils étaient fort, mais parce que la France vend mieux. On nous les vendait et on les mettait à notre niveau… »