Sur les réseaux sociaux, Samuel Eto’o a confirmé sa candidature pour la prochaine élection présidentielle de la Fédération camerounaise de football.

Comme son homologue ivoirien Didier Drogba, Samuel Eto’o a pris la décision de candidater à la prochaine élection présidentielle de la Fécafoot, la Fédération camerounaise de football. L’ancien joueur du FC Barcelone et de l’Inter Milan a annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux ce mardi, à trois mois de l’élection (11 décembre 2021).

« Il est temps de reconstruire notre football. Nous ne pouvons pas retarder la refonte de notre sport numéro un », a notamment annoncé Eto’o à travers un long manifeste qui promet un « projet futuriste et novateur ». Il explique également qu’il ne vise pas cette fonction pour l’argent et prévoit même un « engagement révolutionnaire » : « ne pas empocher un centime des indemnités mensuelles prévues pour les fonctions de président de fédération. Celles-ci seront affectées au développement du football amateur. (…) Je viens dans l’administration du football camerounais pour attirer les financements extérieurs et non pour amenuiser par des charges inutiles, des recettes déjà très chétives », a souligné le quadruple Joueur Africain de l’année.