D’après la presse britannique, Liverpool pourrait songer à vendre Mohamed Salah en cas d’offre avoisinant les 90 millions d’euros l’été prochain.

Auteur d’un énorme début de saison avec Liverpool, Mohamed Salah a encore démontré toute sa classe dimanche dernier en enrhumant la défense de Manchester City pour le but du 2-1. Le choc de la 7e journée de Premier League s’est finalement terminé sur un score de parité, 2-2. En attendant, l’Égyptien a gonflé son compteur de buts et donné de nouveaux arguments à ses dirigeants pour lui proposer un nouveau contrat. Seul hic, Mohamed Salah réclame près de 450 000 euros par semaine pour prolonger son bail, qui expire en juin 2023.

D’après les informations de TalkSPORT, les négociations sont délicates avec le clan Salah et les Reds commenceraient à sérieusement envisager un départ du joueur en fin de saison. Le tabloïde britannique affirme que Liverpool acceptera une offre aux alentours des 90 millions d’euros l’été prochain, par peur de le voir quitter Anfield gratuitement l’année suivante. Plusieurs cadors européens pourraient se pencher sur le cas Mohamed Salah, notamment Manchester City, le Paris Saint-Germain et le Real Madrid, tous impliqués dans les dossiers Erling Haaland et Kylian Mbappé.