Pour Alain Roche, Sergio Ramos ne retrouvera pas les terrains de sitôt.

Privé des retrouvailles face au Real Madrid en Ligue des champion, Sergio Ramos se remet toujours d’une blessure aux mollets contractée à l’entraînement le 28 janvier. Un pépin plus grave que prévu pour l’Espagnol, qui n’aura disputé que 4 matchs sous les couleurs du PSG cette saison. De quoi inquiéter Alain Roche, interrogé cette semaine dans les colonnes du Parisien.

« On se réjouissait de l’avoir chez nous. C’est un pari raté. Il faut désormais croire au miracle. Son corps ne suit plus. Il n’a pas été avare d’efforts durant toute sa carrière. Il a tellement donné. Pour moi, sa saison est terminée. Il va jouer quand ? S’il fait deux matchs et qu’il se blesse à nouveau, on fait comment ? Oui, c’est inquiétant. »