Pour Pierre Ménès, les Verts et les Girondins ont de grandes chances de se retrouver parmi les relégables en fin de saison.

Interrogé au sujet de la lutte pour le maintien, Pierre Ménès a donné son pronostique pour les trois places de relégables en fin de saison. Sur son site internet, l’ancien chroniqueur du Canal Football Club évoque notamment l’avenir inquiétant des Girondins de Bordeaux, trop fébriles défensivement. Même constat pour l’AS Saint-Étienne, actuellement lanterne rouge du championnat de France.

« Bordeaux jouera le maintien toute la saison. Pourtant cette équipe a des arguments offensifs. On l’a vu, ils ont mis 2 buts contre Paris, 2 buts à Strasbourg, 2 buts contre Lyon. Mais avec ces 6 buts, ils ont pris un point seulement. C’est ça le problème. Défensivement, c’est très très faible. Et pourtant, ils ont Costil dans les buts qui essaye de sauver ce qu’il peut. Saint-Etienne, Bordeaux, Clermont, Metz et Lorient, je pense que l’identité des 3 relégables est dans ces 5 équipes. »