Rudi Garcia a avoué dans une interview « bien se sentir » à Lyon.

Alors que plusieurs médias ont déjà annoncé le départ de l’entraîneur lyonnais Rudi Garcia en juin 2021, soit à la fin de son contrat, l’ancien coach de l’OM calme le jeu. Dans une interview accordée à The Athletic, le technicien avoue aimer sa vie à Lyon. Un beau message pour son président Jean-Michel Aulas…moins pour les supporters ?

« En tant qu’entraîneur, je suis proche de la philosophie espagnole, mais l’Angleterre est la mère du football. J’ai entraîné en Italie également. J’ai vraiment aimé la Serie A grâce à la tactique du football transalpin. Peut-être que j’y retournerais un jour. Ou sinon en Angleterre. J’ai d’ailleurs eu des opportunités pour aller à Everton et Southampton par le passé. Mais je dois dire que je me sens bien en France. Je me sens bien à Lyon », a expliqué Garcia, qui ne serait évidemment pas contre le fait de rester au-delà de son contrat.