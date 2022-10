Ce samedi, le RSCA reçoit l’OM à l’occasion de la 13e journée de la Ligue 1. Le défenseur strasbourgeois Alexander Djiku (28 ans) devrait être absent.

Samedi, l’Olympique de Marseille n’aura pas le choix ! Les hommes d’Igor Tudor ne sont pas sur une bonne série, ils restent sur 3 défaites de suite (PSG 1-0, RCL 1-0, et Francfort 2-1). Actuellement 5e de la Ligue 1, les Marseillais veulent reprendre de la confiance face au Racing Club de Strasbourg (15e) qui souhaite s’éloigner de la zone rouge au plus vite. Alexander Djiku pourrait bien manquer cette rencontre, il est sorti bléssé lors du match face au TFC. Ce lundi, des examens ont révélé un problème aux ischios. Le défenseur central strasbourgeois ne s’est pas entraîné avec le reste du groupe cette semaine. Cependant, l’attaquant du RSCA, Ludovic Ajorque qui est absent depuis six semaines devrait bien être dans le groupe pour affronter les Phocéens.

🔵 Les consignes pour le déplacement #RCSAOM — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) October 27, 2022