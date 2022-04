Agacé par les remarques d’Unai Emery et Thomas Tuchel, Jérôme Rothen répondu sèchement aux anciens entraîneurs du PSG.

Dans son émission ‘Rothen s’enflamme’ sur RMC, l’ancien Parisien Jérôme Rothen a répondu aux critiques d’Unai Emery envers le PSG. Pour rappel, le coach de Villarreal avait taclé la direction du club parisien après l’élimination face au Real Madrid en huitième de finale de la Ligue des champions.

« Parce que lorsque tu es au PSG tu dois dire des choses aussi ! Et on ne va pas forcément ‘te le mettre dans la tronche’. Il le dit avec 5-6 ans de retard et ça me dérange ! Thomas Tuchel c’est encore pire, s’il peut en mettre une, il en met une au PSG. Tu n’es pas obligé de donner des leçons à chaque fois sur ce qu’il s’est passé au PSG sachant qu’il a passé plus de temps à faire des erreurs. Beaucoup se sont plaints de son attitude et de ce qu’il devait mettre en place. »