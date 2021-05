Pour Jérôme Rothen, consultant RMC Sport et ancien joueur du PSG, le retour de Leonardo en tant que directeur sportif du club de la capitale est un échec.

« Leonardo est revenu au club pour apporter de la stabilité, faire respecter le PSG. Il y avait besoin d’un grand directeur sportif, ce qui n’était plus le cas depuis son départ. Les dirigeants se sont trompés plusieurs fois, avec Patrick Kluivert ou Antero Henrique. Leonardo est arrivé pour cela, et aussi pour être plus judicieux dans le recrutement, pour construire l’une des plus belles équipes en Europe afin de gagner la Ligue des champions », a indiqué l’ancien joueur. Avant de poursuivre : « On ne peut pas lui reprocher les résultats depuis qu’il est revenu: une finale la saison dernière, une demie cette année, il y a une progression sur la scène européenne. Mais est-ce que la progression est due au recrutement de Leonardo? Au fait que les joueurs respectent davantage l’écusson du Paris Saint-Germain? »

Et d’ajouter : « Leonardo n’a pas rectifié le tir, il a même du mal à prolonger ses stars. Alors oui, Neymar c’est facile de le prolonger, il n’a aucune offre. Mais le hic c’est Mbappé, on sent que s’il y a une offre venant d’Espagne, il ne restera pas pour les beaux yeux de Leonardo. Donc ça c’est un échec. C’est un échec aussi sur le recrutement: cette saison, Tuchel avait besoin d’un renfort au milieu de terrain, on lui a proposé Danilo, mais Danilo je ne sais même pas ce qu’il devient, il n’a jamais été à la hauteur. Pareil pour le remplacement de Cavani par Icardi. La sortie de Cavani laisse à désirer… La sortie de Thiago Silva n’a pas été bien gérée non plus, même si je suis d’accord sur le fait qu’il devait partir. Tous ces petits détails font qu’aujourd’hui, le retour de Leonardo est un échec. »