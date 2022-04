Le défi était trop grand pour Wayne Rooney, qui n’a pas réussi à maintenir Derby County en Championship avec 21 points de malus.

Battu par les Queen Park Rangers ce lundi (0-1), le Derby County de Wayne Rooney ne peut plus se maintenir en Championship (D2 Anglaise). Amputé de 21 points en début de saison à cause de ses énormes problèmes financiers, le club occupe aujourd’hui la 23e place du championnat (sur 24) avec 31 points au compteur, soit dix longueurs de retard sur Reading, le premier non relégable.

Depuis sa création en 1884, Derby County n’avait passé que quatre saisons en dehors de l’une des deux premières Divisions. Un véritable coup de massue pour l’institution et son manager, le légendaire Wayne Rooney.