Cristiano Ronaldo a répondu très sèchement à son ancien coéquipier en club, Wayne Rooney. Le Portugais n’est pas tendre avec l’ancien international anglais.

C’est la guerre totale entre Ronaldo et Rooney. Interrogé par TalkSPORT, l’ex-attaquant de Manchester United a donné son ressenti sur l’attitude de la star portugaise au sein de l’effectif du club anglais. “Pour Cristiano, il suffit de baisser la tête et de travailler et d’être prêt à jouer quand le manager a besoin de vous. S’il le fait, il sera un atout. S’il ne le fait pas, cela deviendra une distraction indésirable.” A déclaré celui qui entraîne actuellement le club de DC United en MLS.

Une phrase pas du tout du goût de la star portugaise qui a répondu à Wayne Rooney lors d’un entretien accordé au ‘Sun.’ “Je ne sais pas pourquoi il me critique autant… Probablement parce qu’il a terminé sa carrière et que je joue toujours à un haut niveau. Je ne vais pas dire que je suis plus beau que lui. Ce qui est vrai.” Cristiano Ronaldo ne partira sûrement pas en vacances avec son ancien coéquipier mancunien…