Logique vainqueur du Ballon d’Or, Karim Benzema est le symbole parfait de résilience. Débarqué en 2009 comme prodige, le Français a vêtit le costume de leader suite au départ de Cristiano Ronaldo en 2018. Un passage de flambeau qui en dit long sur l’influence du Portugais sur KB9.

« Le Benzema d’aujourd’hui n’est pas du tout le même que celui de Lyon », lançait Eden Hazard à son arrivée au Real Madrid. Une mutation physique pour mieux durer assure le nouveau Ballon d’Or. « Avant, je n’aimais pas trop. Par exemple, quand j’avais des courbatures, je me reposais ». Une prise de conscience acquise grâce à l’assiduité de Cristiano Ronaldo. « Son professionnalisme s’est beaucoup amélioré avec CR7 », témoignait Jorge Valdano.

Jouer avec un professionnel d’excellence remet forcément les idées en place, « Cristiano, qui l’aime beaucoup, l’a appelé et lui a dit : ‘Mec, ce que tu fais ne suffit pas pour que tu joues pour le Real Madrid’ », poursuit l’ancien directeur sportif du Real Madrid. Une prise de conscience tardive mais significative. Entre cinq et huit kilos, c’est le poids perdu par KB9 selon son cuisinier. Mais ce n’est pas tout. Suite au départ du Portugais, Karim Benzema est devenu addict au sport. « Le joueur du Real qui passe le plus de temps en salle de musculation ? Moi ! », se marrait le Français auprès du Chiringuito.

Abonnez-vous à la chaîne YouTube de sport.fr en cliquant ici !