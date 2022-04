Meilleur buteur du Borussia Dortmund cette saison, Erling Haaland s’apprête à dire au revoir au club de la Rühr. Le buteur scandinave ne compte pas rester encore très longtemps au BVB et il sait parfaitement ce qu’il veut pour son avenir.

Dans le viseur de plusieurs très grands clubs en Europe, l’ancien pensionnaire du RB Salzbourg ne rejoindra pas Manchester United cet été. Selon les informations d’ESPN’, le goleador a déjà refusé les offres de Manchester United et la possibilité de jouer sous le même maillot que Cristiano Ronaldo ne changera pas la donne. Le média précise que le choix de sa future destination n’est pas forcément l’argent mais plutôt la capacité à gagner des titres. Le club mancunien n’a plus rien gagné depuis l’Europa League et la League Cup en 2017 malgré des investissements importants sur le marché des transferts. Pour le moment, c’est le Real Madrid qui reste la destination la plus probable même si rien est fait…