La situation devient délicate, Ousmane Dembélé agace à Barcelone, aucun accord de prolongation n’a encore été signé alors que son contrat prend fin en juin 2022. L’opération séduction est lancée pour Ronald Koeman qui veut absolument conserver Ousmane Dembélé dans ses rangs.

Libre en 2022, Ousmane Dembélé fait tourner les têtes. Le Français a reçu une offre de prolongation de la part du FC Barcelone il y a déjà deux semaines. Offre que l’ancien rennais n’a toujours pas évalué. Le club blaugrana est dans l’attente, une attente qui agace fortement les dirigeants catalans. L’idée du club est évidemment qu’il continue de porter le maillot du Barça mais un non accord pourrait leur forcer la main et l’ultime solution serait alors de le vendre avant qu’il ne parte libre. Pour éviter cela, Ronald Koeman, l’entraîneur du FC Barcelone débute l’opération séduction et confirme ses envies de poursuivre avec l’international français.

Ronald Koeman : « Je compte sur tout le monde dont Ousmane Dembélé. Nous travaillons pour améliorer l’équipe et nous devrons prendre des décisions. Ensuite, nous devons accepter certaines situations et faire les analyses les plus justes. » Le technicien a évoqué le cas de son ailier à l’occasion de déclarations tenues sur le marché des transferts. Un mercato qui pourrait bien profiter à Ousmane Dembélé courtisé par la Juventus Turin.