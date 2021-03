Accrochez vos ceinture. Le PSG pourrait réaliser cet été le coup le plus incroyable de l’histoire du marché des transferts !

Il ne s’agit à ce stade que d’une rumeur, certes. Mais elle est parfaitement crédible ! Cristiano Ronaldo et Lionel Messi tous deux recrutés cet été par le Paris Saint-Germain. Oui, c’est possible.

Du côté de l’Argentin, on est déjà au delà du stade de la rumeur. On sait que son contrat avec le FC Barcelone s’achève et qu’il sera libre. Le PSG est sans nul doute l’un des seuls clubs au monde capable de lui offrir un salaire proche de ses prétentions (près de 100 millions d’euros par saison). En outre, Messi sera forcément séduit par la perspective de retrouver son ami Neymar à Paris.

CR7 en fin de contrat à la Juventus en juin 2022

La surprise du jour, c’est le retour de la piste CR7. Le Portugais coûte très cher à la Juventus Turin, avec un salaire de 31 millions d’euros par an. Or la « Vieille Dame » fait face à des difficultés financières majeures, avec des pertes de 113,7 millions sur le premier semestre de l’exercice 2020-2021, qui vont continuer de s’alourdir tant que le huis clos ne sera pas levé. Le club turinois sera contraint de vendre au mercato. Céder Cristiano Ronaldo avant la fin de son contrat est une option très sérieusement envisagée, afin de renflouer les comptes. L’attaquant de 36 ans est sous contrat jusqu’en juin 2022. Si la Juventus n’a pas les moyens de le prolonger, elle doit donc le vendre cet été pour éviter qu’il ne parte libre la saison suivante.

Le PSG a-t-il la volonté de recruter ces deux légendes vivantes du football mondial ? Rien n’est moins sûr. Mais vous pouvez compter sur Leonardo pour se pencher sérieusement sur le dossier !