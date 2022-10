Avant le déplacement du Sporting Portugal à Tottenham ce mercredi à 21h, l’entraineur de l’équipe lusitanienne Ruben Amorim s’est prêté à l’exercice habituel de la conférence de presse. Interrogé sur les rumeurs entourant Cristiano Ronaldo, le coach a répondu de façon très franche, et cela risque de lancer un coup de froid sur les Portugais.

Il est clair que Cristiano Ronaldo n’a plus sa place à Manchester United. N’entrant pas dans les plans du tacticien hollandais Erik Ten Hag, le Portugais n’a été titularisé qu’à une seule reprise en Premier League et semble relayé à un rôle de joueur secondaire. Le divorce entre le joueur et le club semble plus que jamais présent, et la seule solution semble être un départ cet hiver. Alors que la rumeur d’un retour au Sporting Portugal commençait à prendre de l’ampleur, l’entraineur Ruben Amorim a répondu.

« Je répondrai de la même manière parce que beaucoup de journalistes me posent la même question. Il [Ronaldo] est un joueur de Manchester United. Tout le monde au Sporting rêve du retour de Cristiano mais nous n’avons pas l’argent pour payer son salaire.Je pense qu’il est heureux à Manchester mais il ne joue pas donc c’est le problème » a-t-il déclaré.