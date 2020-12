Après le cas Lionel Messi, la rumeur d’un départ de Cristiano Ronaldo la saison prochaine est en train de prendre de l’ampleur en Italie.

Et si Cristiano Ronaldo revenait à Manchester United la saison prochaine ? C’est la bombe lâchée cette semaine par le journaliste de The Independent, Miguel Delaney. D’après ses sources proches du club, il affirme que la Juventus Turin ne serait pas contre un départ du Portugais l’an prochain pour faciliter le retour de Paul Pogba. En effet, le club italien serait en train d’évaluer ses différentes options afin de conclure rapidement le transfert du champion du monde français. Le journaliste britannique ajoute que la Vieille Dame verrait dans cet échange XXL l’opportunité parfaite de se débarrasser d’un joueur de 35 ans et surtout d’un salaire de plus de 32 millions d’euros par an.

De son côté, Paul Pogba semble également très déterminé à retourner en Serie A l’an prochain. Le milieu de terrain de 27 ans pourrait même accepter de baisser son salaire. Reste à savoir si Manchester United sera emballé par ce deal. Les fans en tout cas, devraient voir d’un bon œil le retour du quintuple Ballon d’or, qui a notamment permis aux Red Devils de soulever une Ligue des Champions en 2008.