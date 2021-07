Maurizio Sarri est connu pour ne pas avoir sa langue dans sa poche. L’actuel entraîneur de la Lazio Rome, anciennement coach de la Juventus Turin (2019-2020), s’est confié sur le cas Ronaldo, lors d’une interview accordée au média italien SportItalia.

« La gestion de Ronaldo n’est pas facile : c’est une multinationale, il a des intérêts personnels qui doivent être conciliés avec ceux de l’équipe. C’est une situation difficile à gérer. Je me considère comme un entraîneur et non comme un manager, je m’amuse beaucoup plus sur le terrain.

Ronaldo a plus de 200 millions de followers sur les réseaux sociaux, c’est quelque chose qui va au-delà du club et de l’équipe. Mais bien sûr, Ronaldo à la fin de l’année apporte ses statistiques« , a déclaré Sarri.