Pour Ronaldinho, le FC Barcelone ne doit pas hésiter une seconde à sortir le chéquier pour s’offrir Raphinha cet été.

Dans un long entretien accordé à nos confrères espagnols du Mundo Deportivo et publié cette semaine, Ronaldinho en a profité pour évoquer de nombreux sujets concernant son club de cœur, le FC Barcelone. Émerveillé par la prestation de Pedri avant sa blessure face au FC Séville (1-0), le Brésilien a assuré que le jeune milieu de terrain espagnol « fait partie des joueurs qui vont marquer toute une époque. Il a toutes les qualités le montre sur le terrain. »

Ronaldinho a aussi adressé un message au Français Ousmane Dembélé, dont le contrat avec le FC Barcelone se termine cet été. « Barcelone est le plus grand club au monde, très peu ont l’opportunité d’y jouer. C’est l’un des meilleurs endroits pour jouer au football, non seulement Dembélé mais pour n’importe quel joueur du monde », a détaillé le Ballon d’Or 2005, avant de donner un conseil à Xavi et Joan Laporta pour le prochain mercato estival. « J’aimerais beaucoup que Raphinha (Leeds) vienne au Barça, je pense qu’il s’intégrerait très bien au Barça s’il venait. Je le connais beaucoup et il a beaucoup de qualités ». À bon entendeur !