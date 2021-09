Comme libéré, Ronald Koeman délivre vérité sur vérité depuis quelques jours. Dans un entretien accordé à Voetbal International, le Néerlandais a avoué l’importance fondamental de Lionel Messi pour son groupe.

En roue libre, Ronald Koeman a avoué l’inavouable en indiquant que Lionel Messi était une pièce fondamental de son effectif et qu’il caché les manques de l’effectif : « Lionel Messi a tout déguisé à Barcelone. Il était si bon, il a tout gagné. Bien sûr, il avait de bons joueurs autour de lui, mais c’est lui qui a fait la différence. Grâce à lui, tout le monde a été meilleur. Ce n’est pas une critique, mais une observation. » Le Néerlandais ne prend plus de pincettes et pique directement ses hommes.